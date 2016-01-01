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حكومة العثماني تعتزم الزيادة في عدد السجون بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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حكومة العثماني تعتزم الزيادة في عدد السجون بالمغرب

أخبارنا المغربية 

وافقت حكومة العثماني على برمجة بناء 36 مؤسسة سجنية، تنتهي في حدود 2020، وتتولى بناءها مقاولات كبرة مختصة في بناء المؤسسات السجنية.

كما استجابت الحكومة لمطالب مندوبية التامك، على الزيادة في كلفة حصة الطعام المخصصة لكل سجين، وتحسين مستوى النظافة في السجون وتعزيز الرعاية الطبية المقدمة للسجناء، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لذلك، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الذي شرعت لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو في دراسته، 400 مليون درهم.

و قالت يومية الصباح، أنه من المنتظر أن يرتفع منسوب نسبة تأطير السجناء لتعزيز أمنهم، ووضع برامج مناسبة لتحسين نمط حياتهم، مما سيسمح لهم بمزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية، ويمكنهم من الاستفادة من الرعاية والدعم النفسي.

 
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