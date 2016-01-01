الرئيسية | قضايا المجتمع | بالصور : أزيد من 567 شخصا بجماعة بئر النصر استفادوا من قافلة طبية مجانية في تخصصات مختلفة

بالصور : أزيد من 567 شخصا بجماعة بئر النصر استفادوا من قافلة طبية مجانية في تخصصات مختلفة

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصور : أزيد من 567 شخصا بجماعة بئر النصر استفادوا من قافلة طبية مجانية في تخصصات مختلفة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في إطار أنشطتها المسطرة ، نظمت جمعية " أنامل الخير " بتعاون مع جمعية " مبادر بئر النصر للتنمية القروية " و جماعة بئر النصر التابعة لتراب إقليم بنسليمان ، يومي السبت والأحد الماضيين، قافلة طبية تضامنية لفائدة سكان الجماعة.

هذا و قد شارك في هذه  القافلة الطبية التضامنية 27 طبيبا وطبية في تخصصات مختلفة من قبيل، داء السكري ، الأسنان ، العيون و امراض النساء و الأطفال، استفاد منها ما يناهز 567 شخصا، عبر فحوصات مجانية ، مع استفادتهم أيضا من كمية مهمة من الأدوية التي قدمت لهم مجانا.

كما تخلل هذه المبادرة التي لقيت استحسانا كبيرا ، مجموعة من الأنشطة الترفيهية لفائدة أطفال الجماعة، اختتمت بتوزيع جوائز مهمة على مختلف التلاميذ المتفوقين دراسيا، علاوة على توزيع ملابس على عدد كبير من الأطفال، كما استفادت الساكنة من مواد استهلاكية كالزيت،سكر،دقيق،شاي.

و في ختام هذا النشاط المتميز، تم توزيع شواهد تقديرية على كل المساهمين في انجاح هذه القافلة التضامنية ، و هي مناسبة شكر من خلالها رئيس الجماعة السيد نوفل الصفصاوي، عن حزب التقدم والاشتراكية، كل أعضاء جمعية " أنامل الخير " على نجاح هذه المبادرة الخيرية ، كما شكر الطاقم الطبي الذي أشرف مجانا على هذه القافلة الطبية ، و كذا جمعية آباء و أولياء التلاميذ ورئيسها الذي لعب دورا كبيرا في انجاح هذه العملية، و السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة و ممرضي المستوصف الجماعي، و فعاليات المجتمع المدني وكل من ساهم في انجاح هذه القافلة الطبية.

 

مجموع المشاهدات: 90 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات