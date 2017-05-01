مثير: فضائح وتجاوزات خطيرة يعرفها عيد العمال بأكادير
أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي
شهدت احتفالات الشغيلة العمالية بعيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة بأكادير مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، والتي كانت العنوان البارز لهذه الإحتفالات٠
ففي خطوة أولى عاينت "أخبارنا المغربية" استقطاب مجموعة من الأطفال الصغار الذين شاركوا في هذه المسيرات والتجمعات المنظمة بهذه المناسبة، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية المناهضة لإستغلال براءة الأطفال، وهو الفعل الذي يتضح جاليا في الصور التي تتوفر عليها الجريدة٠
وفي خطوة ثانية أقدم بعض رؤوساء الجماعات المحلية على استغلال سيارات تابعة للدولة للحضور لهذه التجمعات العمالية المقامة بوسط مدينة أكادير، بل ومنهم من قام باستعمال سيارات النقل المدرسي المقتناة من الميزانية الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في نقل مجموعة من العمال والعاملات التابعين للاتحاد الوطني للشغل الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية من مدينة تارودانت صوب مدينة أكادير بعدما قررت نقابة “البيجيدي” تنظيم حفل موحد بمدينة اكادير.
وتعليقا له على ما وقع من خروقات و انزلاقات خرج النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بتارودانت "عبد الجليل مسكين" بتدوينة مثيرة على حسابه الفيسبوكي والتي قال فيها أن” ماوقع اليوم على هامش العيد العمالي مرفوض، و يستدعي المسؤول عنه تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
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