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هذا هو موعد السماح لممتهني التهريب المعاشي بباب سبتة باستئناف أنشطتهم

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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هذا هو موعد السماح لممتهني التهريب المعاشي بباب سبتة باستئناف أنشطتهم

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مواقع إخبارية محلية بسبتة المحتلة أن الجانبين المغربي والإسباني اتفقا على إعادة فتح معبر تاراخال 2 في وجه ممتهني التهريب بعد إغلاق دام لحوالي أسبوع بسبب وفاة إحدى النساء المشتغلات في تهريب السلع إثر التدافع الحاصل.

وحسب ذات المصدر، فإن المعبر سيفتح أبوابه مجددا غدا الثلاثاء ، حيث من المنتظر أن تكون الأشغال التي قام بها المغرب والخاصة بفتح باب خاص بالنساء قد انتهت .

للإشارة فإن الوضعية بالمعبر المذكور أصبحت كارثية في الأشهر الأخيرة بسبب تزايد عدد ممتهني التهريب المعاشي والذين أصبح عددهم يفوق 20 ألف يوميا مما يخنق حركة العبور بين الجانبين ويتسبب في حوادث تدافع مميتة.

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