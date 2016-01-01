المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، عنوان فاتح ماي بالرباط

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تخليدا لليوم العالمي للشغل (فاتح ماي) نظمت جموع من العمال والمستخدمين والموظفين المنتمين لمختلف المنظمات النقابية الوطنية، اليوم الاثنين بالرباط ،مسيرة عمالية صدحت بمطالب الشغيلة المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية وصون المكتسبات.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة، شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم المشروعة وتؤكد اصرارهم على الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم ورفض " السياسات الحكومية اللاشعبية" و"ضرب القدرة الشرائية" لعموم العاملين.

وسجلت المسيرة احتجاب يافطات الاتحاد العام للشغالين الذي قرر مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة، وعزا ذلك الى جملة أسباب من بينها "عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية بأكملها"، و"تجميد الحوار الاجتماعي عنوة" لمدة خمس سنوات" و"انتهاك مكتسبات الطبقة الشغيلة وفي مقدمتها ملف التقاعد" و"التضييق على ممارسة الحق النقابي".

وقد توحدت مطالب النقابات المشاركة في هذه المسيرة التي أعقبت تجمعات خطابية نظمتها عدد من النقابات بمواقع مختلفة بالعاصمة، في التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والذي يمر عبر إقرار العدالة الاجتماعية والضريبية والتوزيع العادل للثروة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق ، الى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة، والحق في الإضراب.

ودعت المركزيات النقابية في بيانات وزعت خلال هذه المسيرة ، على الخصوص ، الى تحسين الاجور والدخل والزيادة في التعويضات العائلية وفي الحد الادنى للأجر وتوحيده والغاء اصلاح التقاعد، وحماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية وتعميم التغطية الصحية.

كما طالبت بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لعموم الأجراء في القطاع الخاص و للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، قال حسن الخبوتي الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل (اتحاد نقابات الرباط –سلا- القنيطرة) أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل هو مناسبة "لتسليط الضوء على الاوضاع المتردية التي تعيشها الطبقة العاملة جراء قرارات الحكومة السابقة والتي ترتبت عنها الزيادة في الاسعار وتجميد الاجور" .

وأكد أن النقابة التي تخلد ذكرى فاتح ماي تحت شعار "عدالة اجتماعية وديمقراطية"، تعتبر التصريح الذي تقدمت به الحكومة الجديدة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، مجرد "امتداد للحكومة السابقة"، داعيا الى الوقف الفوري لتنفيذ الاصلاح المقياسي المتعلق بأنظمة التقاعد.

من جهته، أكد رشيد المنياري الكاتب العام الجهوي للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد نقابات الرباط –سلا- القنيطرة) ان الاحتفال بالعيد الأممي يأتي في ظرفية خاصة "اتسمت بعطالة سياسية دامت زهاء نصف سنة"، معربا عن خيبة أمل النقابة ازاء مضامين البرنامج الحكومي الذي جاءت به الحكومة الجديدة والذي "كرس ما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة ".

و بخصوص المطالب الاساسية للاتحاد المغربي للشغل الذي يحيي ذكرى فاتح ماي بشعار "سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية، ومعبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها"، أكد السيد المنياري أنها صيغت في مذكرات مطلبية رفعت الى الحكومة السابقة وتم التأكيد على جوهرها في اللقاء الاخير مع رئيس الحكومة الجديد.

وبدوره سجل الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بالرباط السيد عثمان باقة، ان تعطيل مسار تشكيل الحكومة لمدة ستة اشهر "أثر سلبا على اوضاع الشغيلة وخاصة في القطاعات المرتبطة بالميزانية العمومية".

وأبرز أن اللقاء الذي عقدته الكنفدرالية مع رئيس الحكومة " لم يأت بجديد" منتقدا "السياسات اللاجتماعية للحكومة السابقة ". كما طالب المسؤول النقابي الحكومة الحالية بالانكباب بشكل سريع على معالجة الاختلالات " تلافيا لأي انزلاقات اجتماعية محتملة".

من جانبه، أكد عبد المجيد جعيط، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على عدالة مطالب الطبقة الشغيلة المغربية والمتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية والمساواة بين الجنسين.

وشدد السيد جعيط (الكاتب العام لقطاع اتصالات المغرب بالجامعة المغربية للاتصالات) على أن الاعتداء على الحريات النقابية في مختلف القطاعات أصبح أمرا "غير مقبول في الوقت الراهن"، داعيا الشغيلة إلى التضامن ورص الصفوف من أجل بلوغ الاهداف التي تناضل من أجلها.