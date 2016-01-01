فضيحة " النقط مقابل الجنس " .. الشرطة تستدعي طالبات للتحقيق و هذه آخر تطورات القضية
أخبارنا المغربية :
توصلت عدد من الطالبات المعنيات بقضية " النقط مقابل الجنس" التي شهدتها كلية العلوم بتطوان، باستدعاء يطالبهن بالحضور إلى مقر ولاية الأمن للاستماع إلى أقوالهن في الواقعة، التي تورط فيها أستاذ لمادة الرياضيات .
و أوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق ، أن تحريات عناصر الشرطة، التي تلقت تعليمات الوكيل العام ووالي الأمن بالإسراع في البحث، مكنتهم من التوصل إلى هويات ما يزيد عن نصف عدد الطالبات المعنيات بالمحادثات الخاصة ذات الطابع الجنسي، مع الأستاذ ( عزيز .أ) ، فيما لا يزال البحث جاريا عن الأخريات.
هذا ، ومن المنتظر أن يكون صباح الثلاثاء حاسما في القضية حيث سينعقد مجلس تأديبي لإصدار العقوبات التي تراها الجامعة مناسبة في حق الاستاذ مول "الغراميات" والتي قد تصل حد الطرد من الوظيفة العمومية.
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