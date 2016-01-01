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فضيحة "الجنس مقابل النقط" تصل الى العالمية و هذا ما قاله موقع CNN

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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فضيحة "الجنس مقابل النقط" تصل الى العالمية و هذا ما قاله موقع CNN

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني 

تواصل وسائل الاعلام الوطنية و العربية و حتى العالمية، التطرق لفضيحة ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم بتطوان، حيث نشر موقع قناة "سي ان ان" الشهيرة في نسخته العربية ، موضوعا عن الواقعة التي أصبحت حديث الكبير والصغير .

و قال في مقال تحت عنوان "ممارسة الجنس مقابل النقط.. "فضيحة" تهزّ كليّة شمال المغرب"  ، أن " المحادثات التي جرى تسريبها من حساب الأستاذ على فيسبوك بعد اختراقه، في صفحة أعدت لهذا الغرض، منتصف الأسبوع الماضي، لم تتوقف عند حد شرط تبادل الجنس مقابل النجاح في المادة، بل تتضمن عبارات جنسية مباشرة ووصفا دقيقا لممارسة جنسية يفترض أنها جرت بالفعل بين الأستاذ وعدد من الطالبات".

و أضاف  موقع "سي ان ان" أن "هناك عدة طالبات شاركن في المحادثات الجنسية مع الأستاذ الذي تشير مصادر من داخل الكلية إلى أن سمعته سيئة"  ، مبرزا أن "الأستاذ أظهر استعداده لمنح نقط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه، وتُظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط". 

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