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هدشي بزاف... وفاة شابة بقسم الانعاش متأثرة بضربات عنيفة والدرك يعتقل عشيقها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هدشي بزاف... وفاة شابة بقسم الانعاش متأثرة بضربات عنيفة والدرك يعتقل عشيقها

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي بالفقيه بن صالح اعتقل زوال اليوم الاثنين أربعينيا يشتبه في التسبب في وفاة خليلته بأولاد ركيعة اقليم الفقيه بن صالح .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم ادخال الضحية الثلاثينية  ف.ش في حالة حرجة الى قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، متأثرة بكدمات واثار ضرب على مستوى رأسها وسائر جسدها ، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس الأحد رغم محاولات الأطباء لانقاذ حياتها.

هذا وكان العشيق  على علاقة غرامية لمدة 5 سنوات ووعدها بالزواج ، وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

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