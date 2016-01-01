لحسن بوعرفة لـ "أخبارنا المغربية" : لا ننتظر خيراً من الحكومة الحالية .. وعلينا مُحاربة "البانضية والشلاهبية"

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

في تصريح خصَّ به جريدة "أخبارنا المغربية" ، يوم الإثنين فاتح ماي ،قال الناشط الحقوقي والجمعوي لحسن بوعرفة ،"في المغرب وفي عهد الحكومة السابقة لاشيء تقريباً تم إنجازه، هناك عمال في المغرب مازالت حقوقهم مهضومة ،طرد تعسفي ،لا تغطية صحية في بعض القطاعات ،ولا مُساعدة اجتماعية ".

ذات المُتحدث أضاف للجريدة، "أملنا وطيد في أن نتجاوز هذه المرحلة ،أما الحكومة الحالية لا ننتظر منها خيراً ،لأن رئيس الحكومة الحالي السيد سعد الدين العثماني قال إنني هنا لأتمم ما قام به ابن كيران".

الناشط الحقوقي ،شدّد في كلامه لـ"أخبارنا المغربية" ،على أن الـ5 السنوات السابقة التي ترأس خلالها عبدالاله ابن كيران الحكومة المغربية ،كانت "سنوات الأخطاء الجسيمة في حق الموظفين".

بوعرفة في ذات التصريح، أشار إلى أن حكومة عباس الفاسي هي من أقرت الزيادة في أجور الموظفين بـ 600 درهم ،لتأتي حكومة ابن كيران التي لم ترفع الأجور وإنما عملت على تقليصها ،وكذا الإقتطاع من أجور المُضربين.

إلى ذلك ،وصف لحسن بوعرفة الملك محمد السادس بـ "الملك المناضل الذي يجوب المغرب من شماله الى جنوبه ،ومن شرقه الى غربه ،وهمه الوحيد هو إرضاء هذا الوطن العزيز" ؛كما دعا إلى الإقتداء

بطريقة اشتغاله .في نفس الوقت شدد ذات المتحدث على ضرورة مُحاربة من أسماهم بـ "البانضية والشلاهبية الذين همهم هو الاغتناء على حساب الطبقة الفقيرة".