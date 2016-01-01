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حقوقيون يطالبون " العثماني " بالتدخل العاجل لإنقاذ لاجئين سوريين عالقين بين المغرب و الجزائر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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حقوقيون يطالبون " العثماني " بالتدخل العاجل لإنقاذ لاجئين سوريين عالقين بين المغرب و الجزائر

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في بلاغ توصل به موقع " أخبارنا المغربية " ، أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان انه يتابع بقلق بالغ، استمرار معاناة أزيد من 50 لاجئ سوري على الحدود المغربية الجزائرية،عند منطقة " فجين " الصحراوية، التي تقع بين مدينتي " بني ونيف " الجزائرية و" فجيج " المغربية، وهي منطقة حدودية تشبه المناطق العازلة ، وذلك منذ أسبوعين، في ظل تفاقم الوضع الإنساني بموازاة مع تبادل الاتهامات بين البلدين. حيث تتهم الرباط الجزائر أنها سهلت عبورهم نحو الأراضي المغربية، بينما تتهم الجزائر المغرب بأنه حول قضية اللاجئين إلى ملف سياسي. 

ونظرا لأنه في ظل هذا الوضع المتوتر بين البلدين حول تحميل كل طرف الآخر مسؤولية وجود لاجئين بينهم أطفال ونساء، تتواصل معاناتهم الإنسانية والاجتماعية بسبب الطقس والجوع ويفتقدون إلى مأوى ، وحيث أن استمرار البلدين في تعنتهم يعرض حياة وسلامة اللاجئين السوريين لمأساة إنسانية ، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان:

_ يعرب عن قلقله إزاء وضع المهاجرين العالقين.

_ يناشد الحكومة المغربية بالتدخل العاجل قصد إنقاذ اللاجئين السوريين والسماح لهم بالدخول إلى المغرب.

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