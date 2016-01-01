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المغرب يقرر إغلاق معبر باب سبتة في وجه الجميع إلى إشعار آخر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المغرب يقرر إغلاق معبر باب سبتة في وجه الجميع إلى إشعار آخر

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة بولاية طنجة تطوان الحسيمة أن السلطات المغربية قررت إغلاق معبر باب سبتة في وجه جميع الراغبين في العبور إلى إشعار آخر.

وحسب مصادرنا، فإن سبب الإغلاق يعود إلى الاحتقان الذي وقع صباح اليوم بالمنطقة عقب توافد المئات للمشاركة في وقفة احتجاجية منددة بسوء المعاملة التي يتعرض لعا ممتهنو التهريب المعاشي يوميا .

للإشارة فإن وقفة احتجاجية حاشدة يشهدها المعبر المذكور وذلك عقب توالي حوادث الوفاة بسبب الازدحام والتي كان آخرها مفارقة سيدة الحياة مطلع الأسبوع الماضي.

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