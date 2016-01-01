الكتاني للداعين إلى المساواة في الإرث : فليتركوا لنا ديننا و ليذهبوا للعبث بدين غيرنا

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اتهم الشيخ السلفي حسن الكتاني محمد عبد الوهاب رفيقي بـ"النفاق" ، مشيرا إلى أن دعاة تغيير قانون المواريث الاسلامي "ناعقون يرددون مطالب أسيادهم في الغرب" .

و وفق يومية الصباح، قال الكتاني أن كبار علماء المغرب تكلموا فيما بقي، بحسبه، إلا إعاقة من وصفهم بالجهال، ودعاهم إلى أن "يلجموا أفواههم ويتركوا لنا ديننا وليذهبوا للعبث بدين غيرنا، فلدينا حراسه وكتابنا بحمد الله محفوظ".