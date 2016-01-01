قضية الطفلة "إيديا" تعود للواجهة بعد كشف الوردي عن نتائج التحقيق في وفاتها

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نفى وزير الصحة الحسين الوردي مرة أخرى، أن يكون سبب وفاة الطفلة "ايديا" ناجم عن عطب في تقنية "الفحص بالأشعة" أو بسبب الإهمال.

و قال الوردي في ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة في الرباط، :"ليس هناك عطب في السكانير، في الراشدية نتوفرعلى جهازين مخصصين للفحص بالأشعة الأول قديم والثاني جديد" .

و أكد الوردي أن وزارته أرسلت المفتشية العامة للتحقيق والذي كشفت نتائجه أن سبب الوفاة هو تعرضها لصدمات قوية في الرأس.

و قال الوردي أن الطفلة "ايديا" بعد إصابتها على مستوى الرأس نقلت إلى مستشفى الراشدية، حيث خضعت هناك لفحصين بالأشعة أولهما على مستوى الرأس والثاني على مستوى الجسم بأكمله.

وأثبتت نتائج الفحص بالأشعة أن الطفلة كانت لا تعاني من أي تورم أو نزيف، كما أنها لم تدخل في غيبوبة، وهذا ما طمأن الأطباء، يقول الوردي مضيفا في السياق ذاته: " بعد ذلك قضت ايديا ليلة فحصها في بيتها ليتم نقلها في اليوم الغد إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس، إذ تعرضت لانتفاخ على مستوى الرئة، كما أن مخها كانت فيه رضوض داخلية لا يمكن أن تظهر من خلال السكانير، وهذا ماجعل الطفلة ايديا تلفظ أنفاسها بفاس".