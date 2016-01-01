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قضية ولد الفشوش تعود للواجهة ، وهذه هي الطريقة التي تحاول عائلته إخراجه بها السجن

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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قضية ولد الفشوش تعود للواجهة ، وهذه هي الطريقة التي تحاول عائلته إخراجه بها السجن

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

علمت أخبارنا من مصادرها الخاصة أن عائلة ولد الفشوش الذي أثارت قضيته ضجة وسط الرأي العام المغربي لازالت تحاول إيجاد طريقة تمكنها من انتشال ابنها من داخل سجن الزاكي حيث يقبع منذ 3 أسابيع رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحسب مصادرنا، فإن فريق الدفاع أوصى المقربين من حمزة الدرهم بضرورة تجنب أي خرجات إعلامية وذلك بغية إبعاد الأضواء عن القضية والتي كان الفايسبوك والمواقع الالكترونية سببا في تفجيرها واعتقال المتورطين الخمسة فيها.

هذا وتبقى التخريجة القانونية الوحيدة الممكنة هي إحضار تقرير خبرة طبية سثبت أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية تأتيه بين الفينة والأخرى وتخرجه عن طوعه، وبالتالي استغلال هذا المعطى للحصول على حكم "لايت" مع وقف التنفيذ.

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