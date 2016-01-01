بشرى للمغاربة ...الوردي يتعهد بتوفير جهاز "سكانير" لكل مستشفى إقليمي

أخبارنا المغربية : نور الدين ثلاج :

زفَّ الحسين الوردي وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، بشرى سارة للمغاربة، بتعهده توفير جهاز “سكانير” لكل مستشفى إقليمي خلال هذه الولاية الحكومية، بالإضافة إلى جهز من نوع “IRM” لكل مستشفى جهوي، مع فتح 14 مستشفى عموميا جديد خلال الـ 100 يوم الأولى من عهد الحكومة”.

وقال الوردي، خلال تقديمه للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2017/2022، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إن الوزارة “ستعمل على تحسين الاستقبال والمواعيد وتوفير الأدوية وتوسيع التغطية الصحية، مع إخراج أول قانون للصحة بالمغرب”.

وزير الصحة أكد أنه سيتم زيادة نسبة الارتفاق الاستشفائي لتشمل 40 في المائة من الساكنة، مع تحسين الاستقبال ونظام المواعيد ومعالجة شكايات المرتفقين، وتخصيص وحدة طبية متنقلة، وسيارة إسعاف لكل قيادة، ووضع برنامج صحة الأم والطفل، كما سيتم تجاوز مشكل الموارد البشرية”.