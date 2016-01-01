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مصطفى الرميد يعد بتقليص الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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مصطفى الرميد يعد بتقليص الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام

أخبارنا المغربية 

وعد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

و اعترف الرميد، خلال مناقشة التقرير الوطني للمغرب، بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أمام  مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف :"إن الحوار المجتمعي الذي تم فتحه بالمغرب حول موضوع الإعدام، لم يفض إلى حد الآن إلى اتخاذ موقف واضح يمكن الاستناد عليه".

و أشار الرميد  إلى أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان، نص على خفض عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام، بشكل كبير ليصبح عددها 12 من أصل 36 جريمة.

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