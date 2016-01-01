مصطفى الرميد يعد بتقليص الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام
أخبارنا المغربية
وعد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
و اعترف الرميد، خلال مناقشة التقرير الوطني للمغرب، بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف :"إن الحوار المجتمعي الذي تم فتحه بالمغرب حول موضوع الإعدام، لم يفض إلى حد الآن إلى اتخاذ موقف واضح يمكن الاستناد عليه".
و أشار الرميد إلى أن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان، نص على خفض عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام، بشكل كبير ليصبح عددها 12 من أصل 36 جريمة.
شاشة أخبارنا
عاجل... السجين الهارب ينشر فيديو و "أخبارنا" تكشف تفاصيل قصته المثيرة و طريقة هروبه و اغتصابه (وثيقة)
أخبارنا المغربية : جمال مايس بعدما انفردت "أخبارنا" بنشر خبر هروب سجين خطير من المستشفى الجهوي ببني ملال ، علمنا أن السجين الهارب صور فيديو بمكان ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟