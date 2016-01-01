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"نايضة" بسبب طبيبة "ملتزمة" امتنعت عن فحص طفل في 13 في منطقة حساسة

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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"نايضة" بسبب طبيبة "ملتزمة" امتنعت عن فحص طفل في 13 في منطقة حساسة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أثار الاتهام الذي وجهه أحد المواطنين ضد طبيبة دولة عاملة بمستشفى سيدي عثمان بالدار البيضاء ،وذلك في حديث له مع إذاعة خاصة ، ضجة فايسبوكية بسبب غرابة الواقعة وعدم تقبل العقل لها.

فقد قال الأب أن الطبيبة المذكورة رفضت الكشف عن ابنه الذي كان يعاني من آلام حادة على مستوى عضوه الذكري مبررة موقفها بكونها لا تفحص الذكور لقناعة شخصية.

هذا وقد أنشأ مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين عريضة ضد الطبيبة المتهمة يعتزمون إرسالها إلى وزير الصحة.

من جهتها نفت إدارة المستشفى جملة وتفصيلا هذه الإدعاءات مؤكدة أن الطبيبة المتهمة لا يمكن أن يصدر منها مثل هذا الفعل لأنها مسؤولة متفتحة وتمارس واجبها بكل إخلاص.

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