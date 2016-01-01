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السجن لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اعترض سيارة الملك

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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السجن لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اعترض سيارة الملك

أخبارنا المغربية : 

قضت الغرفة الجنحية الضبطية التأديبية بابتدائية مراكش، الثلاثاء الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في عقده الثالث، بعدما تابعته النيابة العامة بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالمشاركة في "محاولة اعتراض سيارة الملك محمد السادس"، الذي كان يقوم بجولة في بعض الأحياء، مساء يوم الجمعة 23 دجنبر المنصرم، خلال زيارته الأخيرة للمدينة.

واستنادا إلى مصدر مطلع على الملف، فقد سبق للمصالح الأمنية بالمدينة أن أوقفت المتهم، القاطن بالحي المحمدي الشمالي ديور المساكين بالداوديات، بعدما أظهرته كاميرا مثبتة بأحد الشوارع وهو يقل شخصا أخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، أدين قبل ذلك بالعقوبة نفسها،على متن سيارته، قبل أن يتوقف به في شارع كان سيمر منه الملك، ليلوذ بالفرار مباشرة بعد توقيف شريكه، الساكن بالحي نفسه ، وفق ما نشرته يومية "أخبار اليوم".

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