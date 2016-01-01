هذه اعترافات 3 طالبات التي ورطت أستاذ "الجنس مقابل النقط" و أدت الى اعتقاله

أخبارنا المغربية : تطوان

بعد أسبوع بالضبط ، من خروج ما أصبح يعرف بقضية " الجنس مقابل النقط " الى العلن ، قامت عناصر الشرطة القضائية بتطوان، اليوم الجمعة، باعتقال الاستاذ (ع. أ) المتهم بهتك عرض طالباته تحت الإكراه واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

و حسب مصادر مطلعة، تم في وقت متأخر من ليلة الخميس الاستماع لثلاث طالبات أخريات ، جرى الوصول إليهن انطلاقا من تحليل المكالمات الهاتفية و كذلك صفحاتهن الفايسبوكية، حيث اعترفت الطالبات اللواتي تم الإستماع لهن، بتعرضهن للابتزاز والتحرش من قبل الاستاذ وكذلك ممارسة الجنس مع بعضهن، مقابل منحهن درجات مرتفعة ، لتقوم النيابة العامة باصدار مذكرة بحث وطنية في حق الأستاذ حيث تم اعتقاله صباح اليوم الجمعة.

و مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها الاستاذ مع الضحايا بواسطة تطبيقات التواصل .