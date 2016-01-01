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تشييع جثمان صحفي لاماب المقتول في موكب جنائزي مهيب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 25 دقيقة مضت
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تشييع جثمان صحفي لاماب المقتول في موكب جنائزي مهيب

تم بعد ظهر اليوم الجمعة بمدينة تمارة، تشييع جثمان الصحفي الراحل حسن السحيمي، الذي تم العثور أول أمس الأربعاء، على جثته وقد فارق الحياة مقتولا بمنزله الكائن بتمارة.

وبعد صلاتي الجمعة والجنازة بمسجد الأندلس، نقل جثمان الفقيد في موكب جنائزي مهيب إلى مثواه الأخير بمقبرة برنية حيث ووري الثرى.

وجرت هذه المراسم، بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، إلى جانب العشرات من الصحفيين والعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء وحشد كبير من زملاء الراحل الذي عرف بدماثة خلقه وبتفانيه في العمل.

وتم العثور، مساء أول أمس على المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي، وقد فارق الحياة مقتولا بمنزله الكائن بمدينة تمارة، حسب ما علم لدى عائلته.

وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد ذكر أمس أن فرقة من الشرطة القضائية بمدينة تمارة تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم شخصان يشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بجناية السرقة الموصوفة، والتي كان ضحيتها الراحل.

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