خطير : الدارالبيضاء تتزود بـ50% من اللحوم من الأسواق الأسبوعية

أخبارنا المغربية

كشف مهنيو نقل اللحوم وتجارها أرقاما تخص تهريبها وظروف الذبيحة التي لا تحترم شروط السلامة الصحية.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن مهنيي وتجار اللحوم أكدوا أن أسواقا مجاورة للدار البيضاء تمول المدينة بـ50 في المائة من اللحوم المذبوحة في ظروف لا تحترم أقل شروط السلامة الصحية.

و تابعت نفس اليومية أن الأسواق الأسبوعية معروفة وتمارس نشاطها أمام السلطات العمومية، وأصبح نشاطها يوازي نشاط المجزرة المعتمدة من قبل المصالح البيطرية.