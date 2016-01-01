بالفيديو .. عزل إمام مسجد يخرج الساكنة بضواحي قلعة السراغنة للاحتجاج و القوات الأمنية تتدخل

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نظمت ساكنة دوار أولاد الشيخ بإقليم قلعة السراغنة وقفة احتجاجية أمام مسجد الدوار ساعات قبل صلاة الجمعة للتنديد بإعفاء وزارة الأوقاف لإمام المسجد وتعيين إمام آخر مكانه.

و أكدت مصادر محلية أن المحتجين أعلنوا عن تشبثهم بإمامهم الذي يشهدون بصلاحه وورعه وإشرافه سنين طوال على تخرج مئات حفظة القرآن وطلبة العلوم الشرعية، وكذا علاقته الطيبة مع الساكنة.

و أشارت نفس المصادر أن الوقفة تعرضت للتعنيف من طرف القوات العمومية، الأمر الذي خلف إصابة عدد من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة .

و كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد قررت عزل إمام وخطيب مسجد الدوار سعيد الصديقي، دون تقديم أي مبرر حول قرارها.