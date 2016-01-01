بالفيديو .. عزل إمام مسجد يخرج الساكنة بضواحي قلعة السراغنة للاحتجاج و القوات الأمنية تتدخل
أخبارنا المغربية
نظمت ساكنة دوار أولاد الشيخ بإقليم قلعة السراغنة وقفة احتجاجية أمام مسجد الدوار ساعات قبل صلاة الجمعة للتنديد بإعفاء وزارة الأوقاف لإمام المسجد وتعيين إمام آخر مكانه.
و أكدت مصادر محلية أن المحتجين أعلنوا عن تشبثهم بإمامهم الذي يشهدون بصلاحه وورعه وإشرافه سنين طوال على تخرج مئات حفظة القرآن وطلبة العلوم الشرعية، وكذا علاقته الطيبة مع الساكنة.
و أشارت نفس المصادر أن الوقفة تعرضت للتعنيف من طرف القوات العمومية، الأمر الذي خلف إصابة عدد من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة .
و كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد قررت عزل إمام وخطيب مسجد الدوار سعيد الصديقي، دون تقديم أي مبرر حول قرارها.
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