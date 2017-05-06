بالصورة..''عيشة قنديشة '' تظهر ليلا و تخلق ضجة كبيرة بمنطقة سوس
هدى الجميعي - صحافية متدربة
تناقل العديد من نشطاء الفايسبوك صورة تفيد ظهور " عيشة قنديشة " ، بأحد الدواوير بإقليم اشتوكة أيت باها بمنطقة سوس، و هي المرأة التي كان يرعب إسمها الكبار قبل الصغار في البوادي.
و أكد أحد الفايسبوكيين أنه رأى فعلا " عيشة قنديشة" ، تلتحف ملابس طويلة بيضاء و تتطاير شرارات نارية من عينيها، و تظهر بين الفينة والأخرى ليلا وهي تسير بين الحقول والضيعات التي تنتشر باشتوكة أيت باها، في حين أكد آخرون بأن الصورة المروجة إلتقطت بدوار تابع لعمالة تزنيت وليس اشتوكة.
و علاقة بهذه الصورة، أكدت صفحات فايسبوكية ، أن مجموعة من اللصوص قاموا ليلة أمس بشتوكة ايت باها (انشادن) ، بنصب دمية على شكل (جنية) فوق احدى المنازل وهذا ما جعل عملية تجمهر الفضوليين كبيرة مما سمح للصوص بسرقة المنازل الفارغة من أصحابها والسكان يلتقطون الصور ويسبحون ويهللون .
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