لهلا يزيد أكثر...مليـــــون و 296 ألف عاطـل عن العمل بالمغرب

نورالدين ثلاج - أخبارنا المغربية

ارتفع عدد العاطلين عن العمل بالمغرب ما بين الفصل الأول لسنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017 بـ63 ألف شخص، كلهم بالوسط الحضري، حيث بلغ عددهم الإجمالي على المستوى الوطني مليون و296 ألف شخص.

وأظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2017، أن معدل البطالة ارتفع حيث انتقل من 10,4% إلى10,7% على المستوى الوطني، ومن %15,0 إلى 15,7% بالوسط الحضري، مقابل تراجعه بالوسط القروي من4,2% إلى4,1% .

ذات المذكرة أضافت أن معدل البطالة أكثر ارتفاعا في صفوف النساء، حيث انتقل من 13,8% إلى14,7% ، والشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة، من 24,9% إلى25,5% ، والحاصلين على شهادة، من 18,2% إلى 18,5%.

كما أشارت المندوبية، أن الاقتصاد الوطني، أحدث ما بين الفصل الأول لسنة 2016 ونفس الفصل من سنة 2017، 109 ألف منصب شغل (62 ألف منها بالوسط الحضري و47 ألف بالوسط القروي)، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل سنة من قبل، وتتوزع هذه المناصب بين قطاع "الخدمات" الذي أحدث 45 ألف منصب شغل، و "الفلاحة، الغابة والصيد" 28 ألف منصب، و "البناء والأشغال العمومية" 20 ألف و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 16 ألف منصب.