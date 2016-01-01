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هولندا توقف تمويل تدريس القرآن الكريم لأبناء المغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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هولندا توقف تمويل تدريس القرآن الكريم لأبناء المغاربة

أخبارنا المغربية 

أوقفت  مدينة أمستردام الهولندية تمويلها للدروس الدينية للعائلات الفقيرة، وأغلبها دروس في القرآن الكريم.

و وفق يومية المساء، فقد رفض مجلس المدينة استمرار تخصيص الدعم لدراسة الدين وتعلم القرآن الكريم، وأشارت الأصوات المعارضة إلى أن الدعم يفترض أنه مخصص للعائلات الفقيرة لتعليم أبنائها من أجل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع الهولندي.

و تابعت نفس اليومية أن مجلس المدينة صوت لإيقاف التمويل الذي يصل إلى 12 مليون دولار أمريكي، فيما احتجت العائلات المسلمة بالمدينة، وهو ما دفع المسؤولين إلى البدء بدراسة مطالبهم.

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