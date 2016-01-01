يتيم يعترف بـ"استعجالية" إصلاح التقاعد و يكشف عن تصوره للحوار الاجتماعي في المستقبل

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اعترف محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إن الإصلاح الذي عرفه الصندوق المغربي للتقاعد، في عهد الحكومة السابقة كان مجرد إصلاح مقياسي استعجالي لضمان ديمومته وتوازناته المالية لبضع سنوات فقط، وهو لا يغني عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بالمغرب.

و أكد يتيم في حواره مع يومية "ليكونوميست" أن الإصلاح الجديد يقتضي في مرحلة أولى تقييم وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإجراء الدراسات الاكتوارية المرتبطة بوضعيته الجديدة، والخاصة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية لغير الأجراء والمستقلين، قبل أن تتعقد وضعيته، موضحا أن كل هذا سيتم من خلال تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، للانتقال تدريجيا للنظام المنشود والمأمول، الذي يضمن ديمومة نظام الحماية الاجتماعية في نطاق رعاية حقوق الأجيال ومبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور.

و بخصوص تصور الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي، فقد قال يتيم في نفس الحوار:" نحن ليس لدينا تصور جاهز أو نمطي للحوار، والموضوع سيتم البث فيه مع الشركاء الاجتماعيين وأي صيغة تجعل من الحوار حوارا بناء ومثمرا وموضوعيا ومنتظما ومسؤولا سنتبناها، وسنعمل بالإضافة إلى الحوار المركزي على تشجيع الحوار القطاعي، ولم لا إحداث صيغ للتشاور والحوار على المستوى الجهوي بين مختلف الشركاء، من أجل استباق النزاعات وتفاديها والبحث لها عن حلول قبل عرضها على المستوى المركزي.