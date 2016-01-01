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غريب : زوجة مسؤول نافذ تتحول إلى الآمر والناهي في عمالة القنيطرة

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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غريب : زوجة مسؤول نافذ تتحول إلى الآمر والناهي في عمالة القنيطرة

أخبارنا المغربية 

تحولت زوجة مسؤول نافذ في عمالة القنيطرة إلى الآمر والناهي، من خلال فرض العديد من القرارات، بالرغم من أنها غير موظفة ولا تحمل مسؤولية إدارة أي قسم من الأقسام التي تعج بها عمالة إقليم الغرب.

و قالت يومية الصباح أن الزوجة المذكورة كانت في فترة من الفترات تتحكم في المهندسين والمقاولين الذين يتم اختيارهم للاشتغال ضمن أوراش العمالة التي كان زوجها يشتغل فيها، قبل أن يتم تنقيله إلى عمالة القنيطرة التي ما زال مجلسها الإقليمي ينتظر انتخاب رئيس جديد، بعد دخول الرئيس الحالي الغازي لغراربة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة بالرباط.

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