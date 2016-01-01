غريب : زوجة مسؤول نافذ تتحول إلى الآمر والناهي في عمالة القنيطرة
أخبارنا المغربية
تحولت زوجة مسؤول نافذ في عمالة القنيطرة إلى الآمر والناهي، من خلال فرض العديد من القرارات، بالرغم من أنها غير موظفة ولا تحمل مسؤولية إدارة أي قسم من الأقسام التي تعج بها عمالة إقليم الغرب.
و قالت يومية الصباح أن الزوجة المذكورة كانت في فترة من الفترات تتحكم في المهندسين والمقاولين الذين يتم اختيارهم للاشتغال ضمن أوراش العمالة التي كان زوجها يشتغل فيها، قبل أن يتم تنقيله إلى عمالة القنيطرة التي ما زال مجلسها الإقليمي ينتظر انتخاب رئيس جديد، بعد دخول الرئيس الحالي الغازي لغراربة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة بالرباط.
شاشة أخبارنا
مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها ... تفاصيل أكثر
- هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
- رئيس فرنسا الجديد يصدم الجزائر و يزور المغرب في أول زيارة رسمية له الى الخارج
- إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
- الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟