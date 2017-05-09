مرضى يشتكون من احتقارهم بالمستشفى الجهوي ببني ملال وانتظارهم تحت أشعة الشمس الحارقة
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
في اتصال بعض المرضى وذويهم ب"أخبارنا" عبروا عن استيائهم لأسلوب التحقير الذي يتعرضون له بمصلحة الاستقبال بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث لا يتواجد داخل المكتب اليوم سوى موظفة وحيدة ، رغم أن المصلحة تعرف ازدحاما كبيرا ووفود المواطنين والمرضى من مختلف المدن ، وما يزيد من معاناتهم أنهم ينتظرون لساعات تحت لهيب أشعة الشمس بعدما يتم اغلاق الباب بحجة " مكاينش الموظفين " ، لاسيما ونحن على أبواب فصل الصيف والذي يتميز ببني ملال بحرارته المفرطة.
هذا وطالب المواطنون من ادارة المستشفى بايجاد حل لهذا المشكل ، والتفكير في نقل هذه المصلحة إلى مكان آخر يقي المرضى من أشعة الشمس وحتى من مياه الأمطار ، وأن يعمل على توفير العنصر البشري للاسراع في عملية حجز المواعيد وبالتالي تجنيب المرضى الانتظار الطويل.
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