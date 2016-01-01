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فيديو مشين لشواذ "ناشطين" داخل مقهى بتنزنيت يلهب الفايسبوك

بواسطة أخبارنا المغربية 8 دقيقة مضت
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فيديو مشين لشواذ "ناشطين" داخل مقهى بتنزنيت يلهب الفايسبوك

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

فضيحة مدوية تلك التي اهتزت على وقعها مدينة تزنيت الهادئة بعدما تم تسريب فيديو جنسي مشين أبطاله مجموعة من الشواذ الذين كانوا "ناشطين" داخل إحدى مقاهي المدينة.

وحسب ما يظهره الفيديو، فإن الشواذ كانوا يصعون الماكياج يتمايلون ويرقصون بشكل ماجن على أنغام الموسيقى الشعبية وهم يتبادلون بعض العبارات الخادشة بالحياء، فيما كانوا ينادون على بعضهم البعض باستعمال أسماء نسائية.

الفيديو أثار غضب جل الفايسبوكيين وخاصة أبناء المدينة والذين اعتبروا ما قام به هؤلاء إهانة في حقهم مطالبين السلطات الأمنية بفتح تحقيق خاصة وأن الواقعة صورت داخل مكان عام .

 

 

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