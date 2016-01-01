لن تصدق...هذا هو عدد المغاربة "الحراكة" الذين يصلون إيطاليا يوميا

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

رقم صادم ذلك الذي كشفت عنه وزارة الداخلية الإيطالية بخصوص عدد المهاجرين السريين الذين يطؤون التراب الإيطالي يوميا منذ انطلاق سنة 2017 الجارية، حيث أظهرت الإحصائيات أن المغاربة يحظون بمكانة "مرموقة" في هذا السباق.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن البلد يستقبل يوميا ما معدله 21 "حراك" مغربي، وهو رقم جعلنا نحتل الرتبة 7 ضمن لائحة العشر الأوائل السوداء.

وأضافت الوزارة أن نسبة الهجرة السرية نحو إيطاليا شهدت ارتفاعا كبيرا بين يناير و26 أبريل 2017، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ أن 43245 مهاجرا سريا وصلوا للأراضي الإيطالية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 38,45 في المائة.

وحل النيجيريون بالمرتبة الأولى في قائمة المهاجريين السريين بأكثر من 5200 شخصا، متبوعين بالبنغلاديشيين (4645)، ثم الغينيين (4206)، ثم الإيفواريين (3942)، ثم الغامبيين والسينيغاليين.