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مأساة إنسانية...هذا ما أمر به وكيل الملك في حق الرضيع الذي أنجبته فتاة قاصر من والدها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مأساة إنسانية...هذا ما أمر به وكيل الملك في حق الرضيع الذي أنجبته فتاة قاصر من والدها

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت جمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل أن وكيل الملك بابتدائية أكادير قد تدخل أخيرا لوضع حد للعذاب النفسي الذي عانت منه فتاة قاصر وأسرتها بمنطقة الدراركة لمدة 3 أشهر منذ إنجابها لرضيع ناتج عن اغتصاب والدها لها.

وحسب الجمعية المذكورة، فإن المسؤول القضائي أمر بإيداع الرضيع لدى مؤسسة تعنى بالأطفال المتخلى عنهم وذلك استجابة لملتمس الضحية التي تدهورت حالتها النفسية بشكل كبير جراء عدم استطاعتها تقبل الوضع خاصة وأن المولود الناتج عن زنا المحارم هو ابن وأخ لها في الوقت ذاته.

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