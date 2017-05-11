الرباط .. "ولد فشوش" جديد من دولة عربية يتسبب في "روينة" أمام مقر مجلس النواب (فيديو)

أخبارنا المغربية : الرباط

يبدو أن مسلسل العربدة و البلطجة مستمر في شوارع المملكة سواء تعلق الامر بأبناء "المرفحين" المغاربة أو السياح القادمين من الدول العربية و الخليجية ، فقد توصلنا في موقع "أخبارنا" ، بشريط فيديو حول واقعة حدثت بعد زوال يومه الخميس بمدينة الرباط، تظهر امتناع شاب قيل أنه من دولة الأردن ، عن تسليم رجال الشرطة رخصة السياقة و وثائق السيارة بشارع محمد الخامس بعد ارتكابه مجموعة من المخالفات و توجيهه اهانات صريحة لعناصر الشرطة .

مصادرنا أكدت أن السائق أوقف سيارته أمام مقر مجلس النواب متسببا في عرقلة حركة السير ، في استهترار غريب بالقوانين ، كما أبدى قلة احترام في تعامله مع الجهاز الأمني.

هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من الحكم على حمزة الدرهم، المعروف اعلاميا بـ"ولد الفشوش"، بسنتين حبسا نافذا، و20 ألف درهم غرامة، بعدما ظهر في شريط انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يتهكم على عناصر شرطة كانت بصدد تحرير محضر معاينة لحادث مروري تسبب فيه وسط أحد شوارع الرباط، حيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حينها أن السائق كان في حالة سكر متقدمة تسبب في تحطيم سيارات والتسبب في إصابات لراكبين، وتقرر إيقافه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.



