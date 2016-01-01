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مسؤول إيطالي بارز يطالب باستئصال العضو الذكري لمهاجرين مغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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مسؤول إيطالي بارز يطالب باستئصال العضو الذكري لمهاجرين مغاربة

أخبارنا المغربية : متابعة 

طالب السياسي الإيطالي المثير للجدل ، روبيرطو كالديرولي ، نائب مجلس الشيوخ الإيطالي وأحد قياديي حزب رابطة الشمال ، بالإخصاء الكميائي لمهاجر مغربي حاول اغتصاب أربعينية إيطالية ليلة أول أمس بمحطة القطارات بمدينة بولونيا، و مغربي آخر حاول اغتصاب شابة إيطالية تعرف عليها لتوه بإحدى الحدائق العمومية بمدينة ترييستي .

و حسب موقع "Magrebini" المهتم بأخبار مغاربة ايطاليا، قال كالديرولي في تدوينة على صفحته بموقع الفيسبوك ، أمس الخميس، إن حزبه أول ما سيعمل به حزبه عند دخوله الحكومة هو إصدار قانون فوري يسمح بالإخصاء الكميائي لأمثال هؤلاء حتى يتم حماية ليس إيطاليا فقط وإنما حتى بلدهم الأصلي من أفعالهم الإجرامية،  وإن كان (حسب تعبييره) الإخصاء الكميائي غير كافي حتى يأمن المجتمع شر هؤلاء، ليبقى الحل الناجع لـ "صد خطورتهم" هو استئصال أعضائهم الذكرية. 

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