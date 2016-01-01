مسؤول إيطالي بارز يطالب باستئصال العضو الذكري لمهاجرين مغاربة
أخبارنا المغربية : متابعة
طالب السياسي الإيطالي المثير للجدل ، روبيرطو كالديرولي ، نائب مجلس الشيوخ الإيطالي وأحد قياديي حزب رابطة الشمال ، بالإخصاء الكميائي لمهاجر مغربي حاول اغتصاب أربعينية إيطالية ليلة أول أمس بمحطة القطارات بمدينة بولونيا، و مغربي آخر حاول اغتصاب شابة إيطالية تعرف عليها لتوه بإحدى الحدائق العمومية بمدينة ترييستي .
و حسب موقع "Magrebini" المهتم بأخبار مغاربة ايطاليا، قال كالديرولي في تدوينة على صفحته بموقع الفيسبوك ، أمس الخميس، إن حزبه أول ما سيعمل به حزبه عند دخوله الحكومة هو إصدار قانون فوري يسمح بالإخصاء الكميائي لأمثال هؤلاء حتى يتم حماية ليس إيطاليا فقط وإنما حتى بلدهم الأصلي من أفعالهم الإجرامية، وإن كان (حسب تعبييره) الإخصاء الكميائي غير كافي حتى يأمن المجتمع شر هؤلاء، ليبقى الحل الناجع لـ "صد خطورتهم" هو استئصال أعضائهم الذكرية.
شاشة أخبارنا
خطير...الإعلام الموريتاني يقدم روايته لعملية الاحتجاز التي تعرض لها جنود مغاربة من طرف الجيش الموريتاني
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج بعدما كانت أخبارنا سباقة يوم أمس إلى نشر خبر حول الاعتداء المفترض الذي تعرض له أفراد من البحرية الملكية المغربية ... تفاصيل أكثر
- تطورات مثيرة في قضية اعتداء الجيش الموريتاني على عناصر من البحرية الملكية قرب الكويرة
- جزائري " مشيت للمغرب وندمت..بلد بدون غاز ولا بترول ومشا علينا بعيد"
- بالتفاصيل...فضيحة جنسية جديدة بطلها طبيب جراح بمراكش وفتاة في 16 من عمرها
- ثورة في طرق منع الحمل...جهاز جديد يمنع الرجل من إنتاج الحيوانات المنوية بضغطة زر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟