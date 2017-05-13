وزير الشؤون الإسلامية يقدم رؤيته لكيفية "تغيير المنكر" بالمغرب

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

خلال حديثه أمام أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب ، تطرق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق لموضوع التدخل غير القانوني لبعض المجموعات الدينية والتي تهاجم المواطنين باسم الدين من أجل تغيير المنكر والأمر بالمعروف ، مؤكدا أن أجهزة الدولة هي المكلفة بتغيير المنكر بيدها وأدواتها القانونية التي تكفل لها ذلك، والعلماء بلسانهم عبر حث المواطنين على تفادي كل سلوك نشاز يمس بالإيمان والاعتقاد الديني، وإسداء النصيحة لهم، كما أن المؤمنين مكلفون بتغيير المنكر بقلوبهم عبر الدعاء بالهداية للذين يخالفون الدين، والتسبيح لله على كل نعمه وأفضاله التي لا تعد ولا تحصى.

وحسب يومية الصباح في عددها الجديد، فإن الوزير تناول أيضا قضية الفتاوى الدينية المنتشرة بكثرة على مواقع النواصل الاجتماعي والتي قد تصل حد التكفير من طرف عدد ممن يعتبرون أنفسهم فقهاء في الدين معتبرا ذلك يدخل ضمن نطاق حرية التعبير لكنه لا يمثل فتوى دينية والتي تكون مشروطة بالإمامة العظمى التي كلف بها أمير المؤمنين، وعن طريق مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم تعيين العلماء والخطباء والأئمة، لتقديم الفتوى الجائزة شرعا.