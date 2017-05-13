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وزير الشؤون الإسلامية يقدم رؤيته لكيفية "تغيير المنكر" بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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وزير الشؤون الإسلامية يقدم رؤيته لكيفية "تغيير المنكر" بالمغرب

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

خلال حديثه أمام أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب ، تطرق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق لموضوع التدخل غير القانوني لبعض المجموعات الدينية والتي تهاجم المواطنين باسم الدين من أجل تغيير المنكر والأمر بالمعروف ، مؤكدا أن أجهزة الدولة هي المكلفة بتغيير المنكر بيدها وأدواتها القانونية التي تكفل لها ذلك، والعلماء بلسانهم عبر حث المواطنين على تفادي كل سلوك نشاز يمس بالإيمان والاعتقاد الديني، وإسداء النصيحة لهم، كما أن المؤمنين مكلفون بتغيير المنكر بقلوبهم عبر الدعاء بالهداية للذين يخالفون الدين، والتسبيح لله على كل نعمه وأفضاله التي لا تعد ولا تحصى.

وحسب يومية الصباح في عددها الجديد، فإن الوزير تناول أيضا قضية الفتاوى الدينية المنتشرة بكثرة على مواقع النواصل الاجتماعي والتي قد تصل حد التكفير من طرف عدد ممن يعتبرون أنفسهم فقهاء في الدين معتبرا ذلك يدخل ضمن نطاق حرية التعبير لكنه لا يمثل فتوى دينية والتي تكون مشروطة بالإمامة العظمى التي كلف بها أمير المؤمنين، وعن طريق مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم تعيين العلماء والخطباء والأئمة، لتقديم الفتوى الجائزة شرعا.

 

 

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1 | متقاعد
ونصحو رؤوسكم
الدولة العميقة تتغير المنكر وشوفو راسكم عاد نصحو الناس بركة من نفاق السباسي وش بقات فجلابة او تسببح
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/13 - 11:52
2 | منبر الجمعة
mouha.o@gmail.com
ضرورات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "الرفق، العدل، العلم" وهذه الشروط لا تتوفر في التوفيق ولا في بنحمزة آ عباد الله، فكلاهما ظالم لنفسة وللناس، والمطلوب من الدوائر العليا فتح تحقيق في التجاوزات التي لا حد لها والتي يقودها كل من العنصرين المذكورين، فمن باب الديمقراطية وحقوق الإنسان تفعيل القانون على الجميع...
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/13 - 12:07
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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