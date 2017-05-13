طنجة .. شجار بين أبناء الحي يتحول إلى جريمة قتل مروعة بحومة "صدام"
أخبارنا المغربية : طنجة
جريمة قتل بشعة اهتزت على وقعها حومة صدام بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة ، جراء تلقيه طعنات قاتلة على مستوى الصدر .
و أوضحت مصادر محلية ، أن الضحية دخل في عراك مع أحد أبناء الحي ، قبل أن يتطور الامر الى اشتباك بالأيدي ، حيث أستل أحد المتهمين سكينا ، موجها ضربات قاتلة للضحية أردته قتيلا على الفور .
هذا ، و حلت بعين المكان ، عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية بني مكادة و فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة.
و قد جرى اعتقال أحد المتهمين في الجريمة ، بينما يوجد شريكه في حالة فرار.
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