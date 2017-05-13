الرئيسية | قضايا المجتمع | طنجة .. شجار بين أبناء الحي يتحول إلى جريمة قتل مروعة بحومة "صدام"

طنجة .. شجار بين أبناء الحي يتحول إلى جريمة قتل مروعة بحومة "صدام"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طنجة .. شجار بين أبناء الحي يتحول إلى جريمة قتل مروعة بحومة "صدام"

أخبارنا المغربية : طنجة 

جريمة قتل بشعة اهتزت على وقعها حومة صدام بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة ، جراء تلقيه طعنات قاتلة على مستوى الصدر .

و أوضحت مصادر محلية ، أن الضحية دخل في عراك مع أحد أبناء الحي ، قبل أن يتطور الامر الى اشتباك بالأيدي ، حيث أستل أحد المتهمين سكينا ، موجها ضربات قاتلة للضحية أردته قتيلا على الفور .

هذا ، و حلت بعين المكان ، عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية بني مكادة و فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة.

و قد جرى اعتقال أحد المتهمين  في الجريمة ، بينما يوجد شريكه في حالة فرار.

مجموع المشاهدات: 757 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | المهم
السيبة
لم نسمع عن احكام صارمة في حق كل من يستعمل السلاح الأبيض و هذه الأحكام يجب ان تكون بالإعدام أو السجن المؤبد مع الاعمال الشاقة و ترحيله بعيداً عن أسرته
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/05/13 - 11:42
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات