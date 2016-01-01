التوظيف بالعقدة، أول مواجهة بين العثماني والنقابات
بواسطة 19 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
قال حيسان عبد الحق، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه "خلال عرض قانون المالية بمجلس المستشارين ابتداء من الأسبوع المقبل سنثير هذه القضية وسنؤكد على موقفنا الرافض للتعاقد في الوظيفة العمومية".
و أضاف المتحدث ليومية المساء، أنه "من الملاحظ في القانون المالي أن الدولة قلصت المناصب المالية وتم توظيف 11 ألفا في إطار التعاقد، وسننبه الحكومة إلى هذه الخطوة".
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