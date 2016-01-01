هذا عدد المغاربة الذين غيروا أسماءهم العائلية في 2016

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن عدد طلبات تغيير الأسماء العائلية التي وافقت عليها مصالح وزارة الداخلية خلال سنة 2016 ، وصل إلى ما مجموعه 2137 من أصل 2945 طلبا، تقدم بها أصحابها لتغيير أسمائهم العائلية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

بالمقابل، بلغ عدد الطلبات التي رفضتها اللجنة العليا للحالة المدنية 27 طلبا، تتعلق بالأسماء من أصل 36 طلبا قدمت للجنة خلال سنة 2016، وعللت اللجنة أسباب رفض هذه الأسماء بكونها تتضمن مفردات أجنبية.

يذكر أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية التقدم بطلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، موضحا أسباب هذا التغيير و مرفقا طلبه بالوثائق التي تنص عليها اللوائح المنظمة لهذا الاجراء.