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ابتزاز سياسي من نوع آخر : الرباح يشترط " بطاقة الناخب " لتزويد المساكن العشوائية بالماء و الكهرباء ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ابتزاز سياسي من نوع آخر : الرباح يشترط " بطاقة الناخب " لتزويد المساكن العشوائية بالماء و الكهرباء ( الفيديو )

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في معرض أجوبته أمس الأربعاء على أسئلة نواب الأمة الشفوية ، أثار عزيز الرباح ، وزير الطاقة والمعادن جدلا كبيرا و هو يتحدث عن تجربته كرئيس لجماعة القنيطرة ، فيما يخص الترخيص لتزويد الساكنة بالماء الشروب و الكهرباء ، حيث صرح أمام عموم النواب أنه لجأ فيما يخص بعض الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية  - المساكن العشوائية - إلى فرض بطاقة الناخب كشرط أساسي من أجل الحصول على هذا الترخيص ، وهو ما خلق نقاشا حادا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت هذا الفيديو .

إجراء الرباح هذا ، اعتبر بحسب بعض المعلقين على الفيديو ابتزازا سياسيا محضا، الغرض منه كسب الشعبية على حساب فئات تعاني الهشاشة و إلا لماذا ركز الرباح على " بطاقة الناخب " ؟ في وقت رأى فيه البعض الآخر على أن إجراء الوزير الرباح، تدخلا سافرا في الحرية الشخصية للمواطنين، حيث لا يفرض القانون بطاقة الناخب كشرط للاستفادة من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة لهم.

و من جهة أخرى ، دعا البعض المتبقي السيد الرباح إلى البحث عن حلول معقولة لهذه الفئات التي اضطرتها الظروف للسكن في بيوت عشوائية ، من قبيل توفير سكن لائق يحفظ لها كرامتها ، بدل استغلالها شر استغلال بهذه الطريقة الحاطة .

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