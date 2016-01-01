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غريب : العثور على أطنان من النفايات الآسيوية في مكان مهجور بالجديدة

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

توصل مكتب وكيل الملك بالجديدة بإخبارية من طرف صاحب شركة للنسيج بالمنطقة الصناعية بنفس المدينة، تفيد بوجود أكياس كبيرة من الأزبال مجهولة المصدر، قال إن أحدهم تسلل ووضعها في فناء وحدته الصناعية المغلقة والمعروضة للبيع.

و وفق يومية الصباح، فإن وكيل الملك أعطى توجيهاته بتكليف مفوض قضائي توجه إلى المكان وعاين كميات كبير من أزبال الطحالب البحرية موضوعة في عدد من الأكياس داخل شركة النسيج وحرر محضرا بذلك توصلت به النيابة العامة التي فتحت تحقيقا عن أسباب وجود هذه النفايات ومصدرها.

 

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