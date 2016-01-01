فضيحة... مرضى القصور الكلوي يتهمون وزارة الصحة ببيعهم في المزاد وحكرتهم ببطاقة الرميد

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

من المنتظر أن يدخل قرار نقل مرضى القصور الكلوي في اطار صفقة أبرمتها مندوبية الصحة ببني ملال مع احدى المصحات ، حيز التطبيق ابتداء من يوم غد السبت ، حيث شكل ذلك صدمة كبيرة للمرضى الذين يبكون بكاء الأطفال في حوارهم "أخبارنا" ، وهم يعبرون عن تدمرهم من هذه الصفقة التي اعتبروها احتقارا وحكرة لهم واستغلالا لظروفهم المادية القاهرة واستغلالا ايضا لبطاقة الرميد لاجبارهم على الانتقال قهرا الى مصحة اخرى عوض البقاء واختيارهم المصحات التي قضوا فيها ازيد من 10 سنوات .

بعض المرضى أكدوا أنهم ليسوا سوى بضاعة في يد مندوبية الصحة ووزارة الحسين الوردي ، حيث قالوا انها تبيعهم وتشتريهم وقتما تشاء حيث قالت مريضة في تصريح صادم ل"أخبارنا" :" أنا 20 عام ونا تانتعالج فمصحة وولفت هاد ناس ولاو عارفين مرض ديالي ، كيفاش بغاو يحاولوني بزز مني ، هما عتابرونا بحال شي بهايم علفوهم مدة من الزمن ودبا خرجوهم لسوق وباعهم جملة ".

مريض اخر يحكي وهو يبكي :" الدولة تاتقول لنا ماتبيعوش روسكم واصواتكم فالانتخابات وهاهي اليوم تاتبيع فينا حيك عارفين بلي اليد ديالنا قصيرة والعين بصيرة وشادينا بديك بطاقة رميد " وأضاف المريض :" المندوب قال لنا لي ماعجبوش لحال يمشي يخلص من جيبو متسائلا علاه هو تايخلص علينا شي حاجة من جيبوا وتانطالبو والي الجهة لي هو ممثل ديال سيدنا يتدخل راه عيب يبيعونا فالمزاد".

وختم المريد م حديثه :" علاش دوك الجمعيات مابغاوش يدافعو علينا ، واش تاهوما عتابرونا سلعة وسلمو امرهم بلي راه تبعنا ولي عطا الله عطاه ، خاصهم يوقفو معنا راه حنا مراض بالكلاوي ودبا زادنا مرض نفسي ".

للأسف شهادات صادمة وقفت عليها "أخبارنا" شاركنا أصحابها بدموعنا وحسرتنا وتأكد لنا أنه فعلا كما قالوا هم مجرد بضاعة ليس لهم حق الاختيار والعلاج في المكان الذي يرتاحون فيه ، لسبب بسيط أنهم فقراء وبطاقة الرميد أصبحت حق يراد به باطلا وتحولت الى ورقة ضغط وحكرة و استقواء .

وكان المرضى قد نفذوا وقفات احتجاجية أمام ولاية جهة بني ملال وأمام مندوبية الصحة ببني ملال لكن دون أن يحل مشكلهم .