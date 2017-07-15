بالفيديو... هكذا يستقبل أطفال أزيلال حكومة العثماني ويكشفون معاناتهم من فوق الدواب مع التنقل للبحث عن قطرة ماء
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يتم تداول فيديو معبر لبعض اليافعين الذين ينحدرون من دوار سكورة جماعة تنانت اقليم أزيلال ، يؤكدون فيه أن الساكنة تموت عطشا ، حيث تحدثوا عن معاناتهم مع التنقل من الدوار إلى إحدى السقايات البعيدة من أجل التزود بالماء ويستعينون في ذلك بالدواب.
وناشد المتضررون عامل الاقليم محمد عطفاوي من أجل رفع مااسموه الظلم الذي يحيط بهم من كل جانب ، لاسيما وأن الإقليم يتوفر على سدين من الحجم الكبير وهم لا يجدون حتى قطرة ماء.
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