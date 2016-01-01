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عجيب ...عطب في الفقيه بنصالح وعطش في خريبكة...سخط بسبب الحرارة وانقطاع الماء

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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عجيب ...عطب في الفقيه بنصالح وعطش في خريبكة...سخط بسبب الحرارة وانقطاع الماء

 

نورالدين ثلاج من خريبكة 

لازالت ساكنة خريبكة تنتظر عودة الماء الصالح للشرب إلى الصنابير، وتنهي معاناة يوم كامل من الانقطاع غير المعلن عنه بإشعار أو إنذار مسبق، بعدما جفت الخزانات بالمدينة، وهو ما سبب سخطا عارما في صفوف الساكنة لافتقادها مادة حيوية تزامن انقطاعها مع ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت الأربعين.

وعزا المكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء- هذا الانقطاع إلى خلل في المضخة الرئيسية بالفقيه بنصالح، المزود الرئيس لمدينة خريبكة ونواحيها، مؤكدا أن الفريق التقني يعمل جاهدا وبدون انقطاع لمعالجة الوضع وملء الخزانات في هذا المساء.

وقد عاشت أحياء مدينة خريبكة والمناطق المجاورة انقطاعات متكررة بالليل طيلة الأسبوع الجاري، ما خلف استياء عارما وتذمرا في صفوف الساكنة، التي اعتبرت الأمر استهتارا ولا مبالاة من طرف المكتب وتجاهلا من المسؤولين لمعاناتهم.

وحمل المواطنون المسؤولية لمكتب علي الفاسي الفهري، وصمت المجلس البلدي، في حين إكد مصدر من السلطة المحلية أن باشا المدينة وعامل الإقليم يتابعان عن كثب الأمر، ويحثان إدارة المكتب على الإسراع في إصلاح العطب وعودة الماء للمنازل.

ومن طرائف هذا الانقطاع هو نشر العديد من الفايسبوكيين لعلب " رايبي" مجمدة كحل لمحاربة العطش والتلذذ ببرودته في انتظار وقف المعاناة.

 

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