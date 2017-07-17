أيام عقب منحه اللواء الأزرق .. جمعويون يكشفون فضائح خطيرة حول شاطئ بالصخيرات ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " هذا اليوم بصور صادمة جدا ، توثق للوضع الكارثي الذي بات يعيش على وقعه شاطئ الصخيرات الذي تحصل قبل أيام على اللواء الأزرق ، الذي يمنح للشواطئ التي تتوفر على مياه نظيفة علاوة على نظافة مرافقها.

هذه الصور التي توصلنا بها، أكدت فعاليات جمعوية بالصخيرات أنها تختزل جانبا من الواقع المزري الذي يعيشه الشاطئ المدينة ، سيما في ظل استمرار بعض الجهات في طرح مياهها العادمة بشكل سري في الشاطئ ، و الصور التي بين أيدينا توضح كل ما قيل ، حيث تظهر قنوات سرية تطرح مياها عادمة في الشط ، و قد سبق لموقع " أخبارنا المغربية " أن أثار هذا الموضوع ،السنة الماضية ، من خلال شريط الفيديو " أسفله "، غير أن المسؤولين اكتفوا بطمس معالمه باستعمال الاسمنت بدل حل المشكل بشكل نهائي.

إلى ذلك فقد دعا جمعويون بالصخيرات إلى سلك برنامج سنوي يرمي إلى المحافظة على جودة مياه الشاطئ من خلال البحث عن حلول جدية ونهائية لمشاكل مياه الصرف الصحي و العادمة ، بدل البحث عن حلول ترقيعية كهاته التي قالت مصادرنا أنها كادت تتسبب في بتر ساق طفلة صغيرة ، بعد أن علقت بحفرة كشفت تواجد مياه عادمة بالقرب من مركز الوقاية المدينة .