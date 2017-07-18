الرئيسية | قضايا المجتمع | بالفيديو : مريضة في وضع حرج جدا يلقى بها خارج المستشفى والأمن يعتقل زوجها

بالفيديو : مريضة في وضع حرج جدا يلقى بها خارج المستشفى والأمن يعتقل زوجها

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو : مريضة في وضع حرج جدا يلقى بها خارج المستشفى والأمن يعتقل زوجها

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا قبل لحظات بشريط فيديو جديد ، يوثق للمآسي التي تعيش على وقعها مستشفيات مغربية باستمرار، بين الحكرة و التهميش و اللامبالاة ، و حالة زهرة التي وثقتها عدسة هاتف فاعل جمعوي بالسطات ، جزء من هذه المآسي اليومية .

و أكدت المريضة أن سوء معاملتها من قبل رجال الحرس الخاص ، دفع زوجها إلى الاحتجاج ، قبل أن تتطور الأمور ويتم رميها خارج مستشفى الحسن الثاني ، في وقت جرى اعتقال زوجها من قبل الأمن كما صرحت ، للأسباب المذكورة سابقا ، كيف ذلك لنستمع إلى شهادة المريضة السيدة زهرة ( الفيديو ) :

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات