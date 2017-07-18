بالفيديو : مريضة في وضع حرج جدا يلقى بها خارج المستشفى والأمن يعتقل زوجها

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

توصلنا قبل لحظات بشريط فيديو جديد ، يوثق للمآسي التي تعيش على وقعها مستشفيات مغربية باستمرار، بين الحكرة و التهميش و اللامبالاة ، و حالة زهرة التي وثقتها عدسة هاتف فاعل جمعوي بالسطات ، جزء من هذه المآسي اليومية .

و أكدت المريضة أن سوء معاملتها من قبل رجال الحرس الخاص ، دفع زوجها إلى الاحتجاج ، قبل أن تتطور الأمور ويتم رميها خارج مستشفى الحسن الثاني ، في وقت جرى اعتقال زوجها من قبل الأمن كما صرحت ، للأسباب المذكورة سابقا ، كيف ذلك لنستمع إلى شهادة المريضة السيدة زهرة ( الفيديو ) :