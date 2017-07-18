الرئيسية | قضايا المجتمع | المحلل السياسي بودن يشخص سيناريوهات الرد على منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ونتائجها المحتملة

المحلل السياسي بودن يشخص سيناريوهات الرد على منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ونتائجها المحتملة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المحلل السياسي بودن يشخص سيناريوهات الرد على منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ونتائجها المحتملة

 

نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية 

وضع المحلل السياسي، محمد بودن، مجموعة من السيناريوهات المحتملة للرد على قرار السلطات بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، مجملا تلك السيناريوهات في 6 حالات ممكنة مع نتائجها المحتملة .

 وانطلق تحليل بودن بأن يتحدى المحتجون قرار منع المسيرة، مما قد يتسبب في اندلاع أعمال عنف وتحطيم خط السلمية، مقابل احتمال ثان يتجلى في عدم نزول الجماهير والامتثال لقرار السلطات، الأمر الذي سيعتبر مسا بالمصالح الحيوية للمحتجين وموقفهم الموحد

أما الحالة الثالثة وفق منظور محمد بودن، فتتمثل في تراجع السلطات عن قرار منع مسيرة 20 يوليوز، ماسيعتبر سوء تقدير من السلطات، وبالتالي سيؤثر على هيبة الدولة، في الوقت الذي يبقى الاحتمال الرابع متوازنا، بأن ينتظر المحتجون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وإمكانية إنهاء هذا الوضع المأزوم.

ويرى بودن أنه في حالة تشبث " تنسيقيات أوروبا " بإقامة المسيرة والمشاركة فيها، فإن الاهتمام الخارجي بقضية محلية سيتزايد، فيما يبقى الاحتمال السادس الأسوء، وهو الدخول في متاهة أزمة عميقة بين منفذي القرار و أصحاب القضية المركزية.

مجموع المشاهدات: 1196 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | kaza
اظن ان السيد المحلل قد نسي الحل السابع و الذي تنهجه جميع الدول الكبرى امريكا و فرنسا و بريطانيا و روسيا و اسبانيا و اخيرا المانيا في قمة G20 و كل ذلك موثق في اليوتوب،الحل هو العصا لمن عصى،على الدولة استخدام ادواتها القانونية يد من حديد،هؤلاء الاوباش بدأوا بالحسيمة فارادوها الحسيمة و النواحي الدواوير،غدا ستكون دعوة للمدن المجاورة لكي تتسع الفتنة الى الجنوب لتنفلت الامور من بين ايدي الدولة،نهار الاول اموت المش.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/18 - 01:24
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات