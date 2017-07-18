المحلل السياسي بودن يشخص سيناريوهات الرد على منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ونتائجها المحتملة

نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية

وضع المحلل السياسي، محمد بودن، مجموعة من السيناريوهات المحتملة للرد على قرار السلطات بمنع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، مجملا تلك السيناريوهات في 6 حالات ممكنة مع نتائجها المحتملة .

وانطلق تحليل بودن بأن يتحدى المحتجون قرار منع المسيرة، مما قد يتسبب في اندلاع أعمال عنف وتحطيم خط السلمية، مقابل احتمال ثان يتجلى في عدم نزول الجماهير والامتثال لقرار السلطات، الأمر الذي سيعتبر مسا بالمصالح الحيوية للمحتجين وموقفهم الموحد

أما الحالة الثالثة وفق منظور محمد بودن، فتتمثل في تراجع السلطات عن قرار منع مسيرة 20 يوليوز، ماسيعتبر سوء تقدير من السلطات، وبالتالي سيؤثر على هيبة الدولة، في الوقت الذي يبقى الاحتمال الرابع متوازنا، بأن ينتظر المحتجون الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وإمكانية إنهاء هذا الوضع المأزوم.

ويرى بودن أنه في حالة تشبث " تنسيقيات أوروبا " بإقامة المسيرة والمشاركة فيها، فإن الاهتمام الخارجي بقضية محلية سيتزايد، فيما يبقى الاحتمال السادس الأسوء، وهو الدخول في متاهة أزمة عميقة بين منفذي القرار و أصحاب القضية المركزية.