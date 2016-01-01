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بالفيديو... سائقون ببني ملال يدخلون في اضراب مفتوح عن العمل ويستنكرون الحافلات المهترئة المتهالكة

بواسطة أخبارنا المغربية 59 دقيقة مضت
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بالفيديو... سائقون ببني ملال يدخلون في اضراب مفتوح عن العمل ويستنكرون الحافلات المهترئة المتهالكة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

دخل صباح أمس الاثنين عدد من سائقي حافلات شركة انيون بيس للنقل القروي الحضري ببني ملال في اضراب مفتوح عن العمل ، وذلك احتجاجا على الخطر الكبير الذي بات يحدق بهم جراء تهالك الأسطول ، والوضعية الميكانيكية للحافلات التي وصفوها بالكارثية والتي تتسبب في مجموعة من الحوادث يكون السائق والمواطن ضحاياها.كما طالبوا بصرف جميع مستحقاتهم والتوقف عن الطرد التعسفي للعاملين بالشركة.

جدير بالذكر أن الحافلات ببني ملال تشهد مجموعة من الحوادث الخطيرة ، تعود أغلب أسبابها الى الحالة الميكانيكية والأعطاب ، وكانت "أخبارنا" قد حذرت في سلسلة مقالات من الأسطول المتهالك وخطره على ساكنة المنطقة.

 

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