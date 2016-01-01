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يتيم يكشف آخر المعطيات المتعلقة بالتغطية الصحية للوالدين

بواسطة أخبارنا المغربية 16 دقيقة مضت
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يتيم يكشف آخر المعطيات المتعلقة بالتغطية الصحية للوالدين

أخبارنا المغربية 

يبدو أن  مشروع قانون تمديد التغطية الصحية لتشمل الوالدين سيخرج لحيز الوجود في الأيام المقبلة، حيث أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني أن المشروع هو اليوم بين يدي مجلس المستشارين وستتم برمجته قريبا وينتظر فقط مصادقة مجلس النواب.

و قال يتيم خلال  جوابه على أسئلة أعضاء مجلس النواب أن الدراسة التي أنجزت أبانت أن عدد المستفيدين المحتملين من هذا التمديد سيتراوح بين 50 و100 ألف مستفيد، وأكدت كذلك على الطبيعة التضامنية لهذا التمديد، ثم أيضا على إجبارية استفادة الشخص من التأمين الإجباري على المرض شريطة ألا يكون الوالدان خاضعين لأي نظام إجباري آخر.

وأضاف يتيم، أن اللجنة بين الوزارية تدارست الموضوع وتم التركيز خلال المرحلة الأولى على كيفية استفادة مؤمّني القطاع العام في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، على أن تكون في مرحلة ثانية دراسة كيفية استفادة باقي الأشخاص.

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