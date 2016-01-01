تواصل التحقيقات مع مسؤولين كبار حول تعثر مشاريع الحسيمة وهذه آخر المستجدات
أخبارنا المغربية
أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات في أسباب تأخر المشاريع التنموية بمدينة الحسيمة ومشروع "الحسيمة منارة المتوسط" جارية على قدم وساق مع عدد من الوزراء والكتاب العامين بالوزارات المسؤولة عن هذه المشاريع.
ووجهت المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، استدعاء للكتاب العامين لمختلف الوزارات التي شهدت توقيع الاتفاقيات أمام الملك، على عهد حكومة بنكيران، على اعتبار مسؤولياتهم المباشرة والميدانية على البرامج الحكومية التي يتم التوقيع عليها .
وهمت الاستدعاءات كتابا عامين لوزارات الداخلية والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة والتعمير والإسكان، والثقافة، والشباب والرياضة، والفلاحة والصيد البحري والماء، والتجهيز والنقل، والسياحة، والبيئة المستدامة، علاوة على المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومكتب التكوين المهني، ومندوبية المياه والغابات، ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
شاشة أخبارنا
في تطور جديد للأزمة، قطر تختار التصعيد ضد دول الحصار وهذا ما قررته رسميا
نقل موقع "الجزيرة نت" اليوم الثلاثاء عن بيان للوزارة أن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟