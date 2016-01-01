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لفتيت يكشف أسباب منع مسيرة 20 يوليوز

بواسطة أخبارنا المغربية 22 دقيقة مضت
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لفتيت يكشف أسباب منع مسيرة 20 يوليوز

أخبارنا المغربية 

أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أنه لن يسمح بالتصريح لمسيرة 20 يوليوز بالحسيمة المزمع تنظيمها من طرف العديد من النشطاء الفايسبوكيين و عدد من الأطياف الحقوقية.

و برر لفتيت منع المسيرة، خلال خلال تدخله اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بكونها ستشكل خطرا على الامن العام، موضحا أن المسيرة لا يعرف من يقف وراء الدعوة إليها حيث تمت فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كما أكد لفتيت أن مدينة الحسيمة تعيش كسادا اقتصاديا منذ 8 أشهر بسبب حراك الريف، مضيفا :" فهاد الفترة كيكون شوية الرواج وعليه لن يسمح بتهديد امن المواطنين".

 

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