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مسيحيو المغرب يخرجون إلى العلن تدريجيا وهذا ما طلبوه من الحموشي

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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مسيحيو المغرب يخرجون إلى العلن تدريجيا وهذا ما طلبوه من الحموشي

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعدما كان الأمر يعد أحد الطابوهات التي لا يمكن التطرق لها ، بدأ الاعتراف باعتناق الدين المسيحي من طرف عدد من المغاربة يخرج إلى دائرة الضوء شيئا فشيئا، مناسبة هذا الكلام هو الرسالة المفتوحة التي بعثتها تنسيقية المغاربة المسيحيين للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي والتي توصلنا في أخبارنا المغربية بنسخة منها.

مسيحيو المغرب اشتكوا في رسالتهم من التضييق غير المبرر الذي يتعرضون له من طرف بعض رجال السلطة والأمن، حيث يتم استدعاؤهم مرارا للتحقيق معهم حول ديانتهم كما يجري منع الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي يكون أحدهم مشاركا فيها دون تقديم أي مبررات.

هذا وشددت التنسيقية على أنها لا تتهم وزارة الداخلية باستهداف ، لكنها تعتبر أن هذا الأمر صادر عن اجتهادات فردية من طرف رجال الأمن والسلطة والتي وجب التدخل لوقفها حماية لحقوقهم المشروعة كمواطنين مغاربة صالحين مؤمنين بالسيد المسيح على حد قولهم، وهو الأمر الذي يكفله لهم دستور المملكة.

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